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На заводе Honda в Японии произошел взрыв

​На заводе Honda в Японии произошел взрыв

Взрыв произошел в воскресенье на заводе автоконцерна Honda в японской префектуре Миэ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Кyodo.

Отмечается, что инцидент произошел на предприятии, расположенном в городе Судзука. По поступающей информации, взрыв произошел в районе трансформаторного щита, в результате инцидента пострадали по крайней мере два работника завода. Они были госпитализированы с ожогами верхней части тела и лица. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. 

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