На затопленном химзаводе в Хьюстоне произошли взрывы

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ На химическом заводе компании Arkema в 30 километрах от затопленного Хьюстона начались взрывы.

Как сообщает Report cо ссылкой на телеканал ABC News, с территории завода слышны звуки взрывов, от здания идет черный дым.

Последствия взрыва могут быть опасны для жителей города Кросби, где находится завод. По данным техасской полиции, один из полицейских уже был госпитализирован после того, как вдохнул ядовитые испарения. Еще девять полицейских проходят медицинскую проверку.

Завод Arkema находится в 34 километрах от Хьюстона в городе Кросби, он прекратил работу 25 августа, еще до начала урагана. Однако из-за обильных осадков, которые принес ураган "Харви", его территорию затопило и электроснабжение оказалось прервано, сообщили в компании. Резервные генераторы также затоплены. В итоге система охлаждения завода оказалась обесточена.