О нас

На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек

На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек Около 70 человек, находившихся на борту лодки, которая на прошлой неделе затонула в водах Марокко, пропали без вести.
Другие страны
27 декабря 2024 г. 04:49
На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек

Около 70 человек, находившихся на борту лодки, которая на прошлой неделе затонула в водах Марокко, пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на правительство Мали.

"На лодке, направлявшейся в Испанию, было 80 человек, и, к сожалению, среди жертв были опознаны 25 молодых малийцев", - говорится в собщении.

Отмечается, что были спасены 11 выживших, в том числе "девять малийцев".

Власти подчеркивают, что число пропавших в результате инцидента, произошедшего 19 декабря, основано на информации из различных источников, включая посольства Мали в Мавритании и Марокко, родственников жертв и некоторых выживших.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi