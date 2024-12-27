На затонувшей в Марокко лодке пропали без вести около 70 человек

Около 70 человек, находившихся на борту лодки, которая на прошлой неделе затонула в водах Марокко, пропали без вести.

Около 70 человек, находившихся на борту лодки, которая на прошлой неделе затонула в водах Марокко, пропали без вести.

Как передает Report , об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на правительство Мали.

"На лодке, направлявшейся в Испанию, было 80 человек, и, к сожалению, среди жертв были опознаны 25 молодых малийцев", - говорится в собщении.

Отмечается, что были спасены 11 выживших, в том числе "девять малийцев".

Власти подчеркивают, что число пропавших в результате инцидента, произошедшего 19 декабря, основано на информации из различных источников, включая посольства Мали в Мавритании и Марокко, родственников жертв и некоторых выживших.