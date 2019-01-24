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    На заседании СБ ООН в субботу обсудят события в Венесуэле

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Совет безопасности ООН соберётся на внеочередное заседание в субботу, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам постоянный представитель ЮАР при всемирной организации Джери Мэттьюс Матжила.

    "Совбез встретится в субботу, чтобы обсудить проблему Венесуэлы", - сказал Матжила. 

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