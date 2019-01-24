На заседании СБ ООН в субботу обсудят события в Венесуэле

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Совет безопасности ООН соберётся на внеочередное заседание в субботу, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам постоянный представитель ЮАР при всемирной организации Джери Мэттьюс Матжила.

"Совбез встретится в субботу, чтобы обсудить проблему Венесуэлы", - сказал Матжила.