На заседании СБ ООН между представителями Ирана и Израиля произошла перепалка

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не должно молчать, пока объекты в Иране подвергаются нападениям.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не должно молчать, пока объекты в Иране подвергаются нападениям.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель Ирана в организации Амир Саид Иравани.

"Иран продолжит осуществлять право на самооборону до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия", - сказал он.

По его словам, Иран встревожен сообщениями о том, что США могут вступить в конфликт.

"Давайте проясним: ядерная программа Ирана носит мирный характер и находится под самыми масштабными в мире инспекциями МАГАТЭ", - сказал Иравани.

Вслед за этими заявлениями представитель Израиля в ООН Дани Данон обратившись к Иравани, отметил, что иранская сторона не может просить международное сообщество защитить Иран.

"Мы не остановимся, пока ядерная угроза Ирана не будет устранена. Хватит представлений, хватит театра", - сказал Данон.