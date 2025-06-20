О нас

На заседании СБ ООН между представителями Ирана и Израиля произошла перепалка

На заседании СБ ООН между представителями Ирана и Израиля произошла перепалка Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не должно молчать, пока объекты в Иране подвергаются нападениям.
Другие страны
20 июня 2025 г. 20:54
На заседании СБ ООН между представителями Ирана и Израиля произошла перепалка

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не должно молчать, пока объекты в Иране подвергаются нападениям.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель Ирана в организации Амир Саид Иравани.

"Иран продолжит осуществлять право на самооборону до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия", - сказал он.

По его словам, Иран встревожен сообщениями о том, что США могут вступить в конфликт.

"Давайте проясним: ядерная программа Ирана носит мирный характер и находится под самыми масштабными в мире инспекциями МАГАТЭ", - сказал Иравани.

Вслед за этими заявлениями представитель Израиля в ООН Дани Данон обратившись к Иравани, отметил, что иранская сторона не может просить международное сообщество защитить Иран.

"Мы не остановимся, пока ядерная угроза Ирана не будет устранена. Хватит представлений, хватит театра", - сказал Данон.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT TŞ iclasında İran və İsrail nümayəndələri arasında dava düşüb
Версия на английском языке Heated exchange between Iran and Israel at UN Security Council meeting

Экслюзивные новости

МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi