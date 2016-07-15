​На запрещенную властями демонстрацию в Багдаде вышли тысячи людей

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Десятки тысяч сторонников влиятельного проповедника Моктады Садра вышли на демонстрацию протеста на площади Тахрир в центре Багдада, невзирая на запрет властей. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, под звуки патриотических песен из усилителей протестующие размахивали национальными флагами и скандировали лозунги, требуя от правительства Хайдера Абади провести реформы и покончить с коррупцией.

Власти рекомендовали людям не участвовать в акции. В Багдаде были введены усиленные меры безопасности, отключен интернет. Однако на разгон митинга власти не пошли.

Предыдущая акция протеста, которую сторонники Моктады Садра устроили в столице, обернулась массовыми беспорядками: демонстранты ворвались на территорию особо охраняемой "Зеленой зоны", где расположены правительственные здания и иностранные посольства. Тогда в результате столкновений погибли несколько человек.