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    ​На запрещенную властями демонстрацию в Багдаде вышли тысячи людей

    В Багдаде были введены усиленные меры безопасности, отключен интернет

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Десятки тысяч сторонников влиятельного проповедника Моктады Садра вышли на демонстрацию протеста на площади Тахрир в центре Багдада, невзирая на запрет властей. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, под звуки патриотических песен из усилителей протестующие размахивали национальными флагами и скандировали лозунги, требуя от правительства Хайдера Абади провести реформы и покончить с коррупцией.

    Власти рекомендовали людям не участвовать в акции. В Багдаде были введены усиленные меры безопасности, отключен интернет. Однако на разгон митинга власти не пошли.

    Предыдущая акция протеста, которую сторонники Моктады Садра устроили в столице, обернулась массовыми беспорядками: демонстранты ворвались на территорию особо охраняемой "Зеленой зоны", где расположены правительственные здания и иностранные посольства. Тогда в результате столкновений погибли несколько человек.

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