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    На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 22:22
    На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

    Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) полностью восстановлено после завершения ремонтных работ на линии электропередачи "Ферросплавная-1".

    Как передает Report, об этом говорится на странице ЗАЭС в соцсети.

    Согласно информации, после проведения восстановительных работ в эксплуатацию вновь введена линия напряжением 330 кВ. В настоящее время питание собственных нужд станции осуществляется через нее.

    Во время ремонта резервные дизель-генераторы работали в штатном режиме, сбоев в их деятельности не зафиксировано.

    На станции также отметили, что радиационный фон на территории ЗАЭС и в прилегающем районе остается стабильным. Все системы безопасности функционируют в нормальном режиме, нарушений эксплуатационных требований не допущено.

    Днем станция потеряла внешнее энергоснабжение. Воздушная линия 330 кВ "Ферросплавная-1", которая обеспечивала ее собственные нужды, отключилась из-за повреждения.

    Запорожская АЭС
    MiniBoss
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