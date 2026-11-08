На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) полностью восстановлено после завершения ремонтных работ на линии электропередачи "Ферросплавная-1".

Как передает Report, об этом говорится на странице ЗАЭС в соцсети.

Согласно информации, после проведения восстановительных работ в эксплуатацию вновь введена линия напряжением 330 кВ. В настоящее время питание собственных нужд станции осуществляется через нее.

Во время ремонта резервные дизель-генераторы работали в штатном режиме, сбоев в их деятельности не зафиксировано.

На станции также отметили, что радиационный фон на территории ЗАЭС и в прилегающем районе остается стабильным. Все системы безопасности функционируют в нормальном режиме, нарушений эксплуатационных требований не допущено.

Днем станция потеряла внешнее энергоснабжение. Воздушная линия 330 кВ "Ферросплавная-1", которая обеспечивала ее собственные нужды, отключилась из-за повреждения.