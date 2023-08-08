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На западном побережье Швеции из-за циклона затопило порт

На западном побережье Швеции из-за циклона затопило порт Река Гёта вышла из берегов и затопила Рыбный порт города Гётеборг на западном побережье Швеции.
Другие страны
8 августа 2023 г. 17:16
На западном побережье Швеции из-за циклона затопило порт

Река Гёта вышла из берегов и затопила Рыбный порт города Гётеборг на западном побережье Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал SVT.

Это случилось из-за циклона "Ханс", принесшего большое количество осадков.

"Портовая площадь, где между зданием [самого крупного в стране рыбного] аукциона и рекой, где обычно паркуются машины, полностью затоплена водой", - рассказал директор Рыбного порта Рогер Тиландер. По его словам, уровень воды на площади достиг в отдельных местах 70-80 см.

Сильный ветер нагоняет морскую воду в устье Гёты, которая разливается по низинам вдоль речного русла. Городские власти Гётеборга закрыли забор воды из реки, поскольку существует риск, что в Гёту могут попасть неочищенные сточные воды из очистных сооружений выше по течению.

Кульминация циклона ожидается к середине текущего дня. Метеослужба Шведского метеорологического и гидрологического института объявила "красное предупреждение" в пяти провинциях Швеции. Самый сильный удар стихии пришелся на западное побережье, южную провинцию Сконе и остров Готланд.

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