О нас

​​​​​​​ На Западном берегу задержали подозреваемых в теракте в районе Иерусалима

​​​​​​​ На Западном берегу задержали подозреваемых в теракте в районе Иерусалима Сотрудник израильских спецслужб арестовали подозреваемых в организации теракта в окрестностях Иерусалима.
Другие страны
8 января 2024 г. 04:54
​​​​​​​ На Западном берегу задержали подозреваемых в теракте в районе Иерусалима

Сотрудник израильских спецслужб арестовали подозреваемых в организации теракта в окрестностях Иерусалима.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Службу безопасности еврейского государства.

В материале указано, что под стражей оказались трое палестинцев. Их подозревают в участии в организации теракта с использованием транспортного средства, который произошел утром 7 января на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Рас-Биду".

Отмечается, что данный объект находится к северу от Рамаллы. При этом подозреваемыми являются двое врачей и одна медсестра, проживающие на Западном берегу реки Иордан.

Так, в результате теракта пострадали два человека. Согласно заявлению, опубликованному в аккаунте правоохранительных органов в социальной сети X (бывший Twitter), у жителей диагностированы легкие травмы.

Кроме того, представители полиции сообщили о судьбе непосредственного участника теракта. Как рассказали в правоохранительных органах, стражи порядка нейтрализовали злоумышленника.

30 ноября в Иерусалиме два брата открыли стрельбу по остановке общественного транспорта, тяжело ранив молодую девушку и двоих пожилых людей. Также травмы получили еще восемь человек.

Позже ответственность за теракт на себя взяло палестинское движение ХАМАС. Более того, представители организации назвали произошедшее "партизанской операцией".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане
7 января 2024 г. 16:40
Назван президент COP29
Назван президент COP29
7 января 2024 г. 15:42
ЦИК зарегистрировал кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы
ЦИК зарегистрировал кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы
6 января 2024 г. 16:23
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США
Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США
5 января 2024 г. 12:09
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с военнослужащими в Лачыне
4 января 2024 г. 18:20
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
4 января 2024 г. 13:56
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск
3 января 2024 г. 11:13
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
Срок обращения в ЦИК для регистрации кандидата в президенты истекает 8 января
2 января 2024 г. 09:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi