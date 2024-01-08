​​​​​​​ На Западном берегу задержали подозреваемых в теракте в районе Иерусалима

Сотрудник израильских спецслужб арестовали подозреваемых в организации теракта в окрестностях Иерусалима.

Сотрудник израильских спецслужб арестовали подозреваемых в организации теракта в окрестностях Иерусалима.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Службу безопасности еврейского государства.

В материале указано, что под стражей оказались трое палестинцев. Их подозревают в участии в организации теракта с использованием транспортного средства, который произошел утром 7 января на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Рас-Биду".

Отмечается, что данный объект находится к северу от Рамаллы. При этом подозреваемыми являются двое врачей и одна медсестра, проживающие на Западном берегу реки Иордан.

Так, в результате теракта пострадали два человека. Согласно заявлению, опубликованному в аккаунте правоохранительных органов в социальной сети X (бывший Twitter), у жителей диагностированы легкие травмы.

Кроме того, представители полиции сообщили о судьбе непосредственного участника теракта. Как рассказали в правоохранительных органах, стражи порядка нейтрализовали злоумышленника.

30 ноября в Иерусалиме два брата открыли стрельбу по остановке общественного транспорта, тяжело ранив молодую девушку и двоих пожилых людей. Также травмы получили еще восемь человек.

Позже ответственность за теракт на себя взяло палестинское движение ХАМАС. Более того, представители организации назвали произошедшее "партизанской операцией".