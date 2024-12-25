На Западном берегу реки Иордан подорвали броневик с командирами армии Израиля

Полковник израильской армии Аюб Каюф получил ранения в результате инцидента на Западном берегу реки Иордан.

Полковник израильской армии Аюб Каюф получил ранения в результате инцидента на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Согласно ее информации, происшествие случилось в районе палестинского города Тулькарм. Командирский бронеавтомобиль "Давид", на котором передвигались офицеры, получил повреждения в результате срабатывания взрывного устройства.

В момент взрыва в машине находились командующий дивизией "Иудея и Самария" (израильское обозначение Западного берега реки Иордан) бригадный генерал Яки Дольф и полковник Каюф, командующий региональной бригадой "Менаше", отмечается в сообщении.

"Командующий региональной бригадой "Менаше" получил ранения средней степени тяжести и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Его семья уведомлена. Остальные пассажиры автомобиля не пострадали", - заявили в армии.