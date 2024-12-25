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На Западном берегу реки Иордан подорвали броневик с командирами армии Израиля

На Западном берегу реки Иордан подорвали броневик с командирами армии Израиля Полковник израильской армии Аюб Каюф получил ранения в результате инцидента на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
25 декабря 2024 г. 04:48
На Западном берегу реки Иордан подорвали броневик с командирами армии Израиля

Полковник израильской армии Аюб Каюф получил ранения в результате инцидента на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Согласно ее информации, происшествие случилось в районе палестинского города Тулькарм. Командирский бронеавтомобиль "Давид", на котором передвигались офицеры, получил повреждения в результате срабатывания взрывного устройства.

В момент взрыва в машине находились командующий дивизией "Иудея и Самария" (израильское обозначение Западного берега реки Иордан) бригадный генерал Яки Дольф и полковник Каюф, командующий региональной бригадой "Менаше", отмечается в сообщении.

"Командующий региональной бригадой "Менаше" получил ранения средней степени тяжести и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Его семья уведомлена. Остальные пассажиры автомобиля не пострадали", - заявили в армии.

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