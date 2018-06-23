На Западном берегу Иордана задержано 10 палестинцев

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Израильские военные задержали на Западном берегу реки Иордан 10 палестинцев, в том числе двух журналистов.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, задержанные являются участниками акции в поддержку палестинцев, у которых конфисковали земли.

В числе задержанных – сотрудник палестинского агентства WAFA Мешхур Вахвах и сотрудник палестинского телевидения Азми Бенат.

Почти каждый день израильские силы безопасности проводят операции против палестинцев и задерживают их. По данным палестинской стороны, в израильских тюрьмах находятся около семи тысяч палестинских заключенных, в том числе 57 женщин и 300 детей.