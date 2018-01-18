На Западном берегу Иордана израильские силы ведут бой с вооруженными палестинцами

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Израильские силовики ведут бой с группой вооруженных палестинцев в крупном городе Дженине на Западном берегу реки Иордан, есть пострадавшие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пограничная полиция.

Местные СМИ предполагают, что целью ночной операции стала нейтрализация боевиков, причастных к убийству на прошлой неделе раввина-израильтянина.

"В ходе операции сил безопасности в Дженине произошло вооруженное столкновение с боевиками. Есть пострадавшие", — сказано в сообщении.

Израильская армия и спецслужбы больше недели ищут боевиков, расстрелявший в прошлый вторник машину Разиэля Шеваха на одной из автострад в северной части Западного берега. От полученных ранений раввин, отец шести детей скончался в больнице.