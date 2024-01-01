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На западе Японии произошла серия мощных землетрясений

На западе Японии произошла серия мощных землетрясений Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии, сильные толчки ощущались в городах Осака и Киото, а также Токио.
Другие страны
1 января 2024 г. 12:43
На западе Японии произошла серия мощных землетрясений

Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии, сильные толчки ощущались в городах Осака и Киото, а также Токио.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени. Второй - более мощный удар магнитудой, по уточненным данным, в 7,4 произошел в 16.10 по местному времени.

Объявлена угроза цунами. О разрушениях и пострадавших пока не уточняется.

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