На западе Японии произошла серия мощных землетрясений

Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии, сильные толчки ощущались в городах Осака и Киото, а также Токио.

Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии, сильные толчки ощущались в городах Осака и Киото, а также Токио.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени. Второй - более мощный удар магнитудой, по уточненным данным, в 7,4 произошел в 16.10 по местному времени.

Объявлена угроза цунами. О разрушениях и пострадавших пока не уточняется.