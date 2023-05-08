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На западе Японии из-за возможной утечки газа госпитализирован 51 ученик школы

На западе Японии из-за возможной утечки газа госпитализирован 51 ученик школы По крайней мере 51 ученик начальной школы в городе Яо (префектура Осака) на западе страны был госпитализирован с недомоганием после того, как в учебном заведении зафиксировали подозрительный запах, напоминающий бытовой газ.
Другие страны
8 мая 2023 г. 09:08
На западе Японии из-за возможной утечки газа госпитализирован 51 ученик школы

По крайней мере 51 ученик начальной школы в городе Яо (префектура Осака) на западе страны был госпитализирован с недомоганием после того, как в учебном заведении зафиксировали подозрительный запах, напоминающий бытовой газ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Ранее агентство информировало о 47 пострадавших.

Подчеркивается, что все дети находятся в сознании и тяжесть симптомов незначительная. На месте продолжают работать спасательные и экстренные службы, которые пытаются установить источник запаха. По предварительной версии, могла произойти утечка бытового газа.

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Версия на английском языке Over 50 hospitalized in Japan due to potential gas leakage

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