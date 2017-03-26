На западе Великобритании прогремел мощный взрыв

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Мощный взрыв произошел на западе Великобритании в графстве Мерсисайд из-за, предположительно, утечки газа или пожара; пострадали 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщает издание Mirror.

По его данным, здание, в котором произошел взрыв, было полностью разрушено. Все пострадавшие находились неподалеку в китайском ресторане. Ущерб был, предположительно, нанесен и другим близлежащим зданиям.

Причиной взрыва газета называет утечку газа или пожар. На место прибыли многочисленные правоохранители и как минимум десять машин скорой помощи.