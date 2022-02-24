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На западе Украины прогремел взрыв возле аэропорта

На западе Украины прогремел взрыв возле аэропорта На западе Украины рядом с аэропортом города Ивано-Франковска прогремел взрыв. Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, по словам жителей города, взрыв произошел около 07:15 по местному времени (09:15 по бакинскому). По предварительной информ
Другие страны
24 февраля 2022 г. 11:19
На западе Украины прогремел взрыв возле аэропорта

На западе Украины рядом с аэропортом города Ивано-Франковска прогремел взрыв.
Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, по словам жителей города, взрыв произошел около 07:15 по местному времени (09:15 по бакинскому).
По предварительной информации, аэропорт подвергся артиллерийским обстрелам.

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Версия на английском языке Explosion heard near airport in western Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın qərbində də hava limanı yaxınlığında partlayış baş verib 

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