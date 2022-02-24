На западе Украины прогремел взрыв возле аэропорта

На западе Украины рядом с аэропортом города Ивано-Франковска прогремел взрыв.
Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, по словам жителей города, взрыв произошел около 07:15 по местному времени (09:15 по бакинскому).
По предварительной информации, аэропорт подвергся артиллерийским обстрелам.
На западе Украины прогремел взрыв возле аэропортаНа западе Украины прогремел взрыв возле аэропорта На западе Украины рядом с аэропортом города Ивано-Франковска прогремел взрыв. Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, по словам жителей города, взрыв произошел около 07:15 по местному времени (09:15 по бакинскому). По предварительной информ
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24 февраля 2022 г. 11:19
https://static.report.az/photo/87ea963a-2fda-3cf4-ad32-b52cb6a31abc.jpg
На западе Украины рядом с аэропортом города Ивано-Франковска прогремел взрыв.
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