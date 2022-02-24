На западе Украины прогремел взрыв возле аэропорта

На западе Украины прогремел взрыв возле аэропорта

На западе Украины рядом с аэропортом города Ивано-Франковска прогремел взрыв. Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, по словам жителей города, взрыв произошел около 07:15 по местному времени (09:15 по бакинскому). По предварительной информ

https://static.report.az/photo/87ea963a-2fda-3cf4-ad32-b52cb6a31abc.jpg https://static.report.az/photo/87ea963a-2fda-3cf4-ad32-b52cb6a31abc.jpg

На западе Украины рядом с аэропортом города Ивано-Франковска прогремел взрыв.

Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, по словам жителей города, взрыв произошел около 07:15 по местному времени (09:15 по бакинскому).

По предварительной информации, аэропорт подвергся артиллерийским обстрелам. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Explosion heard near airport in western Ukraine