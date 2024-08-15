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На западе Украины неизвестный открыл стрельбу: двое погибли, трое ранены

На западе Украины неизвестный открыл стрельбу: двое погибли, трое ранены В селе Доброводы Тернопольской области на западе Украины 45-летний мужчина, одетый в военную форму. открыл стрельбу из автомата.
Другие страны
15 августа 2024 г. 19:55
На западе Украины неизвестный открыл стрельбу: двое погибли, трое ранены

В селе Доброводы Тернопольской области на западе Украины 45-летний мужчина, одетый в военную форму, открыл стрельбу из автомата.

Как передает Report, об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Согласно данным, 45-летний житель Житомирской области произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении людей, в результате чего два человека погибли, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу.

Отмечается, что нападавший пытался скрыться, однако был задержан позднее в ходе специальной полицейской операции.

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Версия на английском языке Man in military uniform opens fire in Ukraine’s Ternopil, leaving two dead
Версия на азербайджанском языке Ukraynada naməlum şəxsin açdığı atəş nəticəsində 2 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb

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