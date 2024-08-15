На западе Украины неизвестный открыл стрельбу: двое погибли, трое ранены

В селе Доброводы Тернопольской области на западе Украины 45-летний мужчина, одетый в военную форму. открыл стрельбу из автомата.

В селе Доброводы Тернопольской области на западе Украины 45-летний мужчина, одетый в военную форму, открыл стрельбу из автомата.

Как передает Report, об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Согласно данным, 45-летний житель Житомирской области произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении людей, в результате чего два человека погибли, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу.

Отмечается, что нападавший пытался скрыться, однако был задержан позднее в ходе специальной полицейской операции.