На западе Турции задержаны 385 мигрантов

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Турецкие военнослужащие задержали в западной провинции Эдирне 385 беженцев, планировавших нелегально пересечь государственную границу страны.

Как передает Report, об этом сообщает "Anadolu".

Беженцы и мигранты из Сирии, Марокко, Ирака, Афганистана, Палестины, Ливии, Пакистана, Алжира и Египта задержаны в ходе рейдов в селениях Боснакёй, Йеникадын и Орхание, а также в районах Ипсала, Узункерпю, Хавса и Мерич.

Задержанные доставлены в Управление по миграции провинции Эдирне.