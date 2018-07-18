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    На западе Турции задержаны 385 мигрантов

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Турецкие военнослужащие задержали в западной провинции Эдирне 385 беженцев, планировавших нелегально пересечь государственную границу страны.

    Как передает Report, об этом сообщает "Anadolu".

    Беженцы и мигранты из Сирии, Марокко, Ирака, Афганистана, Палестины, Ливии, Пакистана, Алжира и Египта задержаны в ходе рейдов в селениях Боснакёй, Йеникадын и Орхание, а также в районах Ипсала, Узункерпю, Хавса и Мерич.

    Задержанные доставлены в Управление по миграции провинции Эдирне.

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