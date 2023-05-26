На западе Судана возобновились столкновения между армией и спецназом

Вооруженные столкновения между сторонами конфликта в Судане - армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназа) - возобновились в пятницу в западной части страны, регионе Дарфур.

Вооруженные столкновения между сторонами конфликта в Судане - армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназа) - возобновились в пятницу в западной части страны, регионе Дарфур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал AlHadath.

По его данным, в некоторых районах региона проходят стычки с применением преимущественно легкого стрелкового оружия. В Дарфуре до недавнего времени были сосредоточены основные силы спецназа, значительная часть которых с начала боев была переброшена к столице страны, городу Хартуму. В Дарфуре обе стороны обвиняют друг друга в нагнетании напряженности и стремлении вовлечь в конфликт отряды самообороны местных племен и подстрекательстве к вооруженным стычкам между отдельными кланами региона.

На этом фоне американское посольство в Судане выступило со специальным заявлением, указав, что инициаторы объявленного гуманитарного перемирия - США и Саудовская Аравия - "отмечают улучшения по части соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня". Указывается, что "подготовлены условия для начала восстановления связи и ремонтных работ в системе жилищно-коммунального хозяйства". В заявлении говорится, что гуманитарные организации "смогли доставить необходимые медикаменты в несколько больниц Хартума".

Ранее армия и спецназ уже несколько раз выступили со взаимными обвинениями в нарушении перемирия, приводя примеры нападений на отряды каждой из сторон, главным образом на окраинах Хартума.