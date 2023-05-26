О нас

На западе Судана возобновились столкновения между армией и спецназом

На западе Судана возобновились столкновения между армией и спецназом Вооруженные столкновения между сторонами конфликта в Судане - армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназа) - возобновились в пятницу в западной части страны, регионе Дарфур.
Другие страны
26 мая 2023 г. 13:16
На западе Судана возобновились столкновения между армией и спецназом

Вооруженные столкновения между сторонами конфликта в Судане - армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназа) - возобновились в пятницу в западной части страны, регионе Дарфур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал AlHadath.

По его данным, в некоторых районах региона проходят стычки с применением преимущественно легкого стрелкового оружия. В Дарфуре до недавнего времени были сосредоточены основные силы спецназа, значительная часть которых с начала боев была переброшена к столице страны, городу Хартуму. В Дарфуре обе стороны обвиняют друг друга в нагнетании напряженности и стремлении вовлечь в конфликт отряды самообороны местных племен и подстрекательстве к вооруженным стычкам между отдельными кланами региона.

На этом фоне американское посольство в Судане выступило со специальным заявлением, указав, что инициаторы объявленного гуманитарного перемирия - США и Саудовская Аравия - "отмечают улучшения по части соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня". Указывается, что "подготовлены условия для начала восстановления связи и ремонтных работ в системе жилищно-коммунального хозяйства". В заявлении говорится, что гуманитарные организации "смогли доставить необходимые медикаменты в несколько больниц Хартума".

Ранее армия и спецназ уже несколько раз выступили со взаимными обвинениями в нарушении перемирия, приводя примеры нападений на отряды каждой из сторон, главным образом на окраинах Хартума.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил президента Грузии
Президент Азербайджана поздравил президента Грузии
26 мая 2023 г. 12:56
В Москве завершилась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
26 мая 2023 г. 01:28
Президент: Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и ЕС
Президент: Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и ЕС
25 мая 2023 г. 15:41
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Россию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Россию
25 мая 2023 г. 10:27
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
23 мая 2023 г. 15:05
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
23 мая 2023 г. 11:03
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
23 мая 2023 г. 10:16
В Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
ФотоВ Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
22 мая 2023 г. 22:35
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
22 мая 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
22 мая 2023 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi