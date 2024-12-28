На западе Судана в ходе нападений на лагеря переселенцев погибли 20 человек

По меньшей мере 20 мирных жителей погибли, еще 17 пострадали в результате двух нападений военизированных Сил быстрого реагирования (СБР) на два лагеря для перемещенных лиц в городе Эль-Фашир на западе Судана.

По меньшей мере 20 мирных жителей погибли, еще 17 пострадали в результате двух нападений военизированных Сил быстрого реагирования (СБР) на два лагеря для перемещенных лиц в городе Эль-Фашир на западе Судана.

Как передает Report, об этом сообщил агентству Синьхуа глава департамента здравоохранения штата Северный Дарфур Ибрагим Хатир.

"Вчера вечером беспилотник ополченцев СБР сбросил четыре бомбы на школу "Коз-Бена", лагерь, в котором проживают сотни перемещенных лиц в Эль-Фашире, убив 19 мирных жителей и ранив еще 16. Сегодня утром артиллерия ополченцев обстреляла лагерь для перемещенных лиц Абу-Шук на севере Эль-Фашира, убив одного мирного жителя и ранив девочку", - заявил он.

СБР пока не взяла на себя ответственность за эти инциденты.