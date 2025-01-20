На западе Судана свыше 20 человек погибли и пострадали при атаке СБР

По меньшей мере 18 мирных жителей погибли и пятеро получили ранения в результате нападения военизированных Сил быстрого реагирования (СБР) на деревню в штате Северный Дарфур на западе Судана.

По меньшей мере 18 мирных жителей погибли и пятеро получили ранения в результате нападения военизированных Сил быстрого реагирования (СБР) на деревню в штате Северный Дарфур на западе Судана.

Как передает Report , об этом заявил агентству "Синьхуа" глава департамента здравоохранения суданского региона Ибрагим Хатир.

"Ополченцы СБР устроили резню в деревне Джебель-Хилла к востоку от округа Ум-Кадада в Северном Дарфуре. Организованные нападения СБР на мирных жителей является нарушением международного права", - сказал чиновник.

Он призвал ООН и другие международные организации вмешаться и привлечь виновных к ответственности.

В СБР информацию пока не прокомментировали.