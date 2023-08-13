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На западе Судана число жертв межплеменных столкновений превысило 200

На западе Судана число жертв межплеменных столкновений превысило 200 Число погибших в результате межплеменных столкновений в западном суданском регионе Дарфур за минувшие дни превысило 200.
Другие страны
13 августа 2023 г. 13:49
На западе Судана число жертв межплеменных столкновений превысило 200

Число погибших в результате межплеменных столкновений в западном суданском регионе Дарфур за минувшие дни превысило 200.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, с утра также возобновились интенсивные бои между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана в столице Южного Дарфура, городе Ньяла. Как передает канал, в результате погибли не менее 12 мирных жителей.

С начала конфликта в стране в результате боев между суданской армией и отрядами спецназа, а также сопровождающих их вооруженных межплеменных столкновений в Дарфуре погибли не менее 5 тыс. человек.

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