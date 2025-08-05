СМИ: Трамп готовит санкции против российского теневого флота

Президент США Дональд Трамп готовит новые санкции против российского теневого флота.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против теневого флота российских танкеров, если президент РФ Владимир Путин не согласится на прекращение боевых действий в Украине до пятницы.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями в Белом доме.

Речь идет о потенциальном первом расширении американских санкций против России с момента возвращения Трампа к власти в январе. В частности, обсуждается черный список судов, используемых Москвой для обхода западных ограничений на экспорт нефти.

Согласно аналитике Kpler, после внесения в списки 115 танкеров, объемы перевозки ими российской нефти уменьшились почти в четыре раза - с 48 млн баррелей в месяц до 13 млн.

По словам чиновников, рассмотрение санкций связано с растущим раздражением Трампа от отказа Путина согласиться на прекращение огня. В начале недели президент США обсудил дальнейшие шаги с украинским президентом Владимиром Зеленским по телефону. "Мы говорили о санкциях против России. Их экономика падает, и именно поэтому они внимательно реагируют на эти угрозы", — сказал Зеленский.

Кроме того, администрация Трампа анонсировала повышение тарифов на товары из Индии - одного из главных покупателей российской нефти. "Их не беспокоит, сколько украинцев убивает российская военная машина", — написал Трамп в соцсети.

Спецпредставитель президента Стив Уиткофф должен прибыть в Москву на этой неделе для переговоров. Решение о новых ограничениях будет принято после его возвращения. "Если он вернется ни с чем — Трамп взорвется", - заявил FT источник.

Среди других мер, которые рассматриваются, повышение уровня контроля за уже действующими санкциями; присоединение к новому "плавающему" ценовому потолку ЕС на российскую нефть; введение вторичных санкций против банков и НПЗ в третьих странах, которые поддерживают торговлю с РФ. Также набирает поддержку двухпартийный законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля, который предусматривает пошлины до 500% на страны, продолжающие покупать энергоносители из РФ. Трамп заявил, что очень серьезно рассматривает возможность поддержать этот закон.