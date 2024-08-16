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На западе Сирии при землетрясении пострадали не менее 17 человек

На западе Сирии при землетрясении пострадали не менее 17 человек По меньшей мере 17 человек пострадали в провинции Хама (запад страны) в результате землетрясения.
Другие страны
16 августа 2024 г. 16:54
На западе Сирии при землетрясении пострадали не менее 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в провинции Хама (запад страны) в результате землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, в больницу в городе Саламия, расположенном ближе всего к эпицентру толчков, поступили 12 человек. Они получили легкие травмы, пытаясь покинуть дома. Еще пяти сирийцам после пережитого понадобилась психологическая поддержка. Все пострадавшие уже получили медицинскую помощь.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал, что землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в западной части Сирии. Эпицентр находился в 4 км к западу от города Саламия с населением 94,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7 км.

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