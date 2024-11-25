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На западе Сирии 11 военных пострадали при нападении

На западе Сирии 11 военных пострадали при нападении Автобус, перевозивший военнослужащих ВС Сирии, подвергся нападению неизвестных на западе арабской республики.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 17:46
На западе Сирии 11 военных пострадали при нападении

Автобус, перевозивший военнослужащих ВС Сирии, подвергся нападению неизвестных на западе арабской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Sham FM.

Согласно ее сведениям, инцидент произошел на трассе, связывающей города Хомс (административный центр одноименной провинции) и Масьяф (провинция Хама). Атака была совершена при помощи взрывного устройства.

По предварительным данным, в результате нападения 11 военнослужащих пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

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