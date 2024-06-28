На западе Польши произошел пожар на военном полигоне

Возгорание произошло на военном полигоне в городе Жагань на западе Польши в ходе тренировочных занятий.

Возгорание произошло на военном полигоне в городе Жагань на западе Польши в ходе тренировочных занятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканалу Polsat пресс-секретарь Военной противопожарной охраны Эмиль Чвиклинский.

По его словам, возгорание случилось после 14:00 по местному времени 28 июня. Огонь распространился на площади 5 га. В тушении пожара задействованы 10 бригад, а также 4 пожарных самолета Dromader.

Ситуация находится под контролем, отметил Чвиклинский. Данные о пострадавших и причине возгорания не приводятся.