На западе Нигерии в ДТП погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли, 206 получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием переполненного грузовика в штате Нигер на западе Нигерии.

По меньшей мере 17 человек погибли, 206 получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием переполненного грузовика в штате Нигер на западе Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Ripples Nigeria.

Представитель Федерального корпуса безопасности на дорогах Бизи Кадима отметил, что пострадавшие были эвакуированы в больницу общего профиля Контагора в штате Нигер для оказания немедленной медицинской помощи.

По данным ведомства, водитель перегруженного товарами и пассажирами грузовика потерял управление транспортным средством при нарушении скоростного режима.