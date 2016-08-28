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    На западе Непала джип упал в пропасть, погибли десять человек

    В результате потери управления джип рухнул в пропасть глубиной свыше 210 метров

    Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ На западе Непала по меньшей мере десять человек погибли, шестеро получили тяжелые травмы в результате падения джипа в глубокое ущелье.

    Как передает Report, по словам начальника районного отдела полиции Наваратна Паудела, инцидент произошел в районе Аргхакханчи на западе Непала.

    По данным правоохранительных органов, опросивших очевидцев, причиной аварии стало лопнувшее заднее колесо и последовавший за ним отказ тормозов у джипа, поднимавшегося в гору близ деревни Постапата. В результате потери управления джип рухнул в пропасть глубиной свыше 210 метров.

    Местные жители и прибывшие спасатели провели совместную операцию по подъему погибших и пострадавших при аварии. В ходе работ было установлено, что в джипе находились 16 человек. Десять из них погибли на месте, шестеро с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую больницу, за их жизнь борются врачи.

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