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На западе Мьянмы эвакуировали несколько тысяч человек из-за наводнений

На западе Мьянмы эвакуировали несколько тысяч человек из-за наводнений Тысячи человек были эвакуированы из-за наводнений, вызванных продолжающимися проливными дождями в нескольких районах прибрежного штата Аракан на западе Мьянмы.
Другие страны
8 августа 2023 г. 15:14
На западе Мьянмы эвакуировали несколько тысяч человек из-за наводнений

Тысячи человек были эвакуированы из-за наводнений, вызванных продолжающимися проливными дождями в нескольких районах прибрежного штата Аракан на западе Мьянмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

По данным агентства, проливные дожди "привели к разливу рек и оползням, вынудив местных жителей переселяться в более безопасные места". Только в городе Мрау-У с 1 по 7 августа из-за ливней 1 209 человек были эвакуированы на территорию местных монастырей или временно переехали к родственникам. Всего в этом районе наводнение затронуло 246 домохозяйств. Власти города Бутидаунг и поселка Минбья также эвакуировали местных жителей из пострадавших от наводнения районов.

Также сообщается об обрушении части шоссе Каукарейк-Мьявади в штате Карен на юго-востоке страны.

Департамент метеорологии и гидрологии Мьянмы ранее предупредил о возросшем риске затоплений, заявив, что уровень воды в реках в разных районах уже превышает опасные отметки или же приближается к ним.

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