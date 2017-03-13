На западе Мосула погибли 11 мирных жителей

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В результате боевых действий в иракском Мосуле погибли 23 человека, в том числе мирные жители.

Как передает Report, об этом агентству "Анадолу" сoобщил представитель Федеральной полиции Ирака майор Яхья Аббас ат-Талиби.

По его словам, с раннего утра 12 марта на юго-западе Мосула идут ожесточенные бои между террористами ИГИЛ и полицией.

В ходе боев погибли трое сотрудников сил безопасности, уничтожены девять террористов ИГИЛ, в том числе один смертник.

Кроме того, ВВС международной коалиции нанесли удары по западным кварталам Мосула, в результате чего погибли 11 мирных жителей.

Ат-Талиби сообщил, что иракская армия планирует открыть новый фронт в районе Аль-Джадида против ИГИЛ, чтобы нанести по террористам сокрушительный удар.

В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади объявил о начале операции по освобождению Мосула от террористической организации ИГИЛ. Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.