На западе Москвы при задержании злоумышленника ранены трое полицейских - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Трое полицейских получили ранения в ходе задержания подозреваемого в грабеже на западе Москвы.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости со ссылкой на сайте столичного ГУМВД.

"Сегодня около 01.30 на Ельнинской улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при задержании подозреваемого в совершении грабежа последний оказал вооруженное сопротивление. В результате чего, по предварительной информации, трое полицейских получили ранения, им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время преступник укрылся в одной из квартир.

***05:11

Правонарушитель ранил на западе Москвы из охотничьего ружья двух молодых людей, а также двух сотрудников полиции, пытавшихся его задержать.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья во дворе жилого дома на Ельнинской улице. - В результате стрельбы ранение получили два человека - 22 и 26 лет. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали злоумышленника, однако также были ранены из ружья", - сказал собеседник агентства.

Все пострадавшие госпитализированы. На месте ЧП работают следователи.