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На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой

На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя.
Другие страны
26 июля 2020 г. 09:23
На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой

В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

У 39-летнего жителя Улиастая обнаружили симптомы заболевания, в том числе высокая температура, головная боль и боль в мышцах, после того, как он с семьей съел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы, неделю назад. Предполагаемого зараженного поместили в изоляцию в местной больнице. По меньшей мере девять человек, с которыми он контактировал, обязаны соблюдать изоляцию дома.

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