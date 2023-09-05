На западе Мексики в результате крушения вертолета погибли три человека

По меньшей мере три человека стали жертвами крушения частного вертолета на территории муниципалитета Туспан в штате Халиско на западе Мексики.
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"После падения вертолет воспламенился и полностью сгорел. Наши сотрудники совместно с пожарными Туспана работают над локализацией огня. <...> По предварительным данным, погибли три человека", - говорится на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).
Отмечается, что вертолет вылетел с территории соседнего штата Колима.
Полиция ведет расследование причин инцидента.