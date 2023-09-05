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На западе Мексики в результате крушения вертолета погибли три человека

На западе Мексики в результате крушения вертолета погибли три человека По меньшей мере три человека стали жертвами крушения частного вертолета на территории муниципалитета Туспан в штате Халиско на западе Мексики.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 05:12
На западе Мексики в результате крушения вертолета погибли три человека

По меньшей мере три человека стали жертвами крушения частного вертолета на территории муниципалитета Туспан в штате Халиско на западе Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает региональная служба гражданской обороны.

"После падения вертолет воспламенился и полностью сгорел. Наши сотрудники совместно с пожарными Туспана работают над локализацией огня. <...> По предварительным данным, погибли три человека", - говорится на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что вертолет вылетел с территории соседнего штата Колима.

Полиция ведет расследование причин инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada helikopter qəzası olub, ölənlər var

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