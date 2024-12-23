На западе Мексики упал частный самолет, погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате падения небольшого частного самолета на западе Мексики.

По меньшей мере семь человек погибли в результате падения небольшого частного самолета на западе Мексики.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщила служба гражданской обороны штата Халиско.

"В воскресенье во второй половине дня самолет Cessna 207, вылетевший из населенного пункта Ла-Парота, штат Мичоакан, упал в труднодоступной лесистой местности", - говорится на странице ведомства.

Прибывшие на место полицейские сообщили об обнаружении семи тел. Личности погибших не установлены.

Спасателями еще предстоит разобрать обломки самолета, чтобы подтвердить, что на борту не было других людей.