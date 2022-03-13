На западе Мексики с начала февраля убили более 100 человек

Разгул преступности в небольшом штате Колима на западе Мексики за последние пять недель унес жизни 106 человек.

Разгул преступности в небольшом штате Колима на западе Мексики за последние пять недель унес жизни 106 человек.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Televisa, речь идет о самом крупном всплеске насилия в современной истории региона.

Присутствие более чем 3 тыс. военнослужащих пока не помогло властям штата изменить ситуацию в свою пользу. Кризис в сфере безопасности уже привел к тому, что многие жители перестали покидать свои дома после 17:00.

В Колиме уже долгое время идет конфликт между несколькими организованными преступными сообществами за контроль над крупным портом Мансанильо, расположенным на тихоокеанском побережье. Резкий всплеск насилия произошел в 2016 году, когда число умышленных убийств в регионе выросло более чем на 250% по сравнению с 2015 годом, после чего ухудшение ситуации продолжилось. В прошлом году от рук преступников в штате погибли 518 человек.