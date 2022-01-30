О нас
Report Georgia
Аудио новости

На западе Мексики перевернулся микроавтобус, погибли 13 человек

На западе Мексики перевернулся микроавтобус, погибли 13 человек Микроавтобус, перевозивший свыше 20 пассажиров, перевернулся в районе Лагос-де-Морено в штате Халиско на западе Мексики. Жертвами ДТП стали 13 человек, еще 10 пострадали.
Другие страны
30 января 2022 г. 07:38
На западе Мексики перевернулся микроавтобус, погибли 13 человек

Микроавтобус, перевозивший свыше 20 пассажиров, перевернулся в районе Лагос-де-Морено в штате Халиско на западе Мексики. Жертвами ДТП стали 13 человек, еще 10 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

"Спасательная операция после автокатастрофы завершена, - говорится в записи. - На месте погибли восемь мужчин и четыре женщины, в том числе двое несовершеннолетних, еще один человек умер в больнице, 10 пассажиров получили травмы". Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.

Представители властей приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Meksikada mikroavtobus qəzası nəticəsində 13 nəfər ölüb

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
ФотоНачали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
24 января 2022 г. 06:52
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В законе о дорожном движении появятся понятия велосипедная полоса и велосипедная дорожка
В законе о дорожном движении появятся понятия "велосипедная полоса" и "велосипедная дорожка"
24 января 2022 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi