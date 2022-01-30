На западе Мексики перевернулся микроавтобус, погибли 13 человек

Микроавтобус, перевозивший свыше 20 пассажиров, перевернулся в районе Лагос-де-Морено в штате Халиско на западе Мексики. Жертвами ДТП стали 13 человек, еще 10 пострадали.

Микроавтобус, перевозивший свыше 20 пассажиров, перевернулся в районе Лагос-де-Морено в штате Халиско на западе Мексики. Жертвами ДТП стали 13 человек, еще 10 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

"Спасательная операция после автокатастрофы завершена, - говорится в записи. - На месте погибли восемь мужчин и четыре женщины, в том числе двое несовершеннолетних, еще один человек умер в больнице, 10 пассажиров получили травмы". Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.

Представители властей приступили к выяснению обстоятельств случившегося.