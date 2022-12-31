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На западе Мексики автобус упал в овраг, погибли 15 человек

На западе Мексики автобус упал в овраг, погибли 15 человек Автобус перевернулся и упал в овраг в штате Наярит на западе Мексики. В результате ДТП погибли по меньшей мере 15 человек, более 20 пассажиров получили травмы.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 20:51
На западе Мексики автобус упал в овраг, погибли 15 человек

Автобус перевернулся и упал в овраг в штате Наярит на западе Мексики. В результате ДТП погибли по меньшей мере 15 человек, более 20 пассажиров получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета La Jornada.

По ее данным, на борту транспортного средства находились 48 мексиканских туристов из штата Гуанахуато. Губернатор этого региона Диего Родригес выразил соболезнования в связи с гибелью людей и пообещал оказать всю необходимую помощь семьям жертв и пострадавшим.

Представители властей приступили к выяснению обстоятельств трагедии. Согласно предварительным данным, причиной автокатастрофы стало нарушение скоростного режима.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada avtobus dərəyə aşıb, ölən və yaralananlar var

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