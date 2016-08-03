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    ​На западе Мексики 11 человек пострадали в столкновениях между жителями и армией

    Удалось избежать трагического исхода событий

    Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек - семеро местных жителей и четверо солдат - пострадали в столкновениях в районе Ситлала в штате Герреро на западе Мексики.

    Как передает Report, об этом сообщили представители властей.

    По их данным, подразделения вооруженных сил и правоохранительные органы в понедельник не позволили "агрессивно настроенной" группе из примерно 300 человек, среди которых были вооруженные полицейские, находившиеся в нетрезвом состоянии, попасть на кладбище Ситлалы. В ответ недовольные граждане забросали оцепление палками и камнями. Тем не менее, благодаря действиям муниципальных властей и "благоразумию военных и полицейских, которые не поддались на провокации, удалось избежать трагического исхода событий".

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