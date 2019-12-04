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На западе Лондона горит склад - ФОТО - ВИДЕО

​На западе Лондона горит склад
Около 100 сотрудников пожарной службы задействованы в тушении пожара, охватившего складское помещение рядом с отелем в районе Брентфорд

Пятнадцать машин и около 100 сотрудников пожарной службы задействованы в тушении пожара, охватившего складское помещение рядом с отелем в районе Брентфорд на западе Лондона, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Горит все складское помещение. Огонь перекинулся на соседний отель", - говорится в заявлении пожарной службы британской столицы. Причина возгорания неизвестна. Информации о пострадавших не поступало.

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