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На западе Кубы три человека погибли из-за последствий сильных дождей

На западе Кубы три человека погибли из-за последствий сильных дождей По меньшей мере три человека стали жертвами последствий сильных дождей в западной части Кубы в пятницу.
Другие страны
4 июня 2022 г. 09:07
На западе Кубы три человека погибли из-за последствий сильных дождей

По меньшей мере три человека стали жертвами последствий сильных дождей в западной части Кубы в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местный новостной портал Cubadebate.

Отмечается, что два человека погибли в Гаване, один - в провинции Пинар-дель-Рио. Также в столице зафиксировано более 60 обрушений зданий разной степени. В результате инцидентов временно без жилья остались около 20 человек. В Гаване эвакуированы более 1 тыс. жителей.

На западе острова из-за удара стихии без электричества остались более 75 тыс. человек, в настоящий момент ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

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Версия на английском языке Three die in wake of strong rainfalls in Cuba
Версия на азербайджанском языке Kubada güclü yağış üç nəfərin ölümünə səbəb olub

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