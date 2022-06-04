На западе Кубы три человека погибли из-за последствий сильных дождей

По меньшей мере три человека стали жертвами последствий сильных дождей в западной части Кубы в пятницу.

По меньшей мере три человека стали жертвами последствий сильных дождей в западной части Кубы в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местный новостной портал Cubadebate.

Отмечается, что два человека погибли в Гаване, один - в провинции Пинар-дель-Рио. Также в столице зафиксировано более 60 обрушений зданий разной степени. В результате инцидентов временно без жилья остались около 20 человек. В Гаване эвакуированы более 1 тыс. жителей.

На западе острова из-за удара стихии без электричества остались более 75 тыс. человек, в настоящий момент ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.