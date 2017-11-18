 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5

    Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступала

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в субботу в Тибетском автономном районе на западе Китая.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщает Китайский сейсмологический центр.

    Толчки были зафиксированы в 06.34 по местному времени в уезде Ньингчи, востоке Тибетского автономного района КНР. Очаг землетрясения залегал на глубине 38 километров.

    Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступала.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi