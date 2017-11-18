На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в субботу в Тибетском автономном районе на западе Китая.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщает Китайский сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы в 06.34 по местному времени в уезде Ньингчи, востоке Тибетского автономного района КНР. Очаг землетрясения залегал на глубине 38 километров.

Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступала.