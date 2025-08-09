На западе Кении в автоаварии погиб 21 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия на западе Кении погиб как минимум 21 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Nation.

По данным издания, инцидент произошел днем в районе города Кисуму. Как сообщил региональный инспектор дорожного движения Питер Майна, автобус с людьми возвращался с похорон. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, и автобус перевернулся, сказал он. Погиб 21 человек - 10 мужчин, 10 женщин и 10-летняя девочка. Еще пять человек получили серьезные травмы, в том числе восьмимесячный ребенок, добавил инспектор.

Точная причина аварии пока не установлена, расследование продолжается. Местные СМИ отмечают, что автобус перевернулся на участке дороги, где часто случаются аварии.