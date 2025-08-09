На западе Кении в автоаварии погиб 21 человек

О нас

9 августа 2025 г. 02:51
В результате дорожно-транспортного происшествия на западе Кении погиб как минимум 21 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Nation.

По данным издания, инцидент произошел днем в районе города Кисуму. Как сообщил региональный инспектор дорожного движения Питер Майна, автобус с людьми возвращался с похорон. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, и автобус перевернулся, сказал он. Погиб 21 человек - 10 мужчин, 10 женщин и 10-летняя девочка. Еще пять человек получили серьезные травмы, в том числе восьмимесячный ребенок, добавил инспектор.

Точная причина аварии пока не установлена, расследование продолжается. Местные СМИ отмечают, что автобус перевернулся на участке дороги, где часто случаются аварии.

Версия на английском языке Bus carrying mourners crashes in Kenya, killing 21
Версия на азербайджанском языке Keniyada baş verən yol qəzasında 21 nəfər ölüb

