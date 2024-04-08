На западе Казахстана объявили эвакуацию из-за половодья

Население Казахстана, проживающее на территории в пойме Урала на западе страны, будет эвакуировано из-за прибывающей воды с территории России.

Население Казахстана, проживающее на территории в пойме Урала на западе страны, будет эвакуировано из-за прибывающей воды с территории России.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

"Население, проживающее в домах и дачных массивах, расположенных в пойме Урала, будет эвакуировано в связи с возможным выходом реки из берегов", - говорится в сообщении. Число людей, которое будет эвакуировано, не уточняется.

По данным вице-премьер-министра Нурлана Байбазарова, в настоящее время уровень воды в реке, при прошлогоднем максимуме в 557 см, сейчас достиг отметки 703 см и продолжает повышаться.

"Вода прибывает со стороны Российской Федерации, где в связи с паводками осуществлялся активный сброс с двух водохранилищ - Ириклинского и Приузенского", - приводит пресс-служба слова Байбазарова.