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На западе Канады разбился самолет

На западе Канады разбился самолет

Небольшой самолет разбился во вторник в провинции Британская Колумбия в Канаде. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел на острове Габриола, который находится примерно в 15 км от крупного города Нанаймо. На месте работают спасатели. На данный момент известно, что все находившиеся в самолете люди погибли.

Специалисты сейчас устанавливают все обстоятельства катастрофы, а также число погибших. Самолет разбился в труднодоступной лесной местности.

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