На западе Канады разбился самолет

Небольшой самолет разбился во вторник в провинции Британская Колумбия в Канаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел на острове Габриола, который находится примерно в 15 км от крупного города Нанаймо. На месте работают спасатели. На данный момент известно, что все находившиеся в самолете люди погибли.

Специалисты сейчас устанавливают все обстоятельства катастрофы, а также число погибших. Самолет разбился в труднодоступной лесной местности.