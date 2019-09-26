На западе Индии погибли 11 человек в результате муссонных ливней

По меньшей мере 11 человек погибли в западном индийском городе Пуна, штат Махараштра, который на протяжении последних суток находится во власти мощных муссонных ливней, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По словам главного министра штата Давендры Фаднависа, в настоящее время власти прилагают "все усилия для того, чтобы предотвратить дальнейший рост жертв".

В районе Шивапур грязевые потоки унесли нескольких человек, их судьба по-прежнему остается неизвестной. В другой части мегаполиса произошло обрушение стены жилого дома, что повлекло за собой гибель шести горожан. Сейчас на месте происшествия ведется спасательная операция, медики полагают, что под завалами по-прежнему могут оставаться жилые люди.

Из-за многочисленных инцидентов власти индийского региона распорядились об отмене учебных занятий в школах и колледжах. Пострадавших жителей крупных городов и деревень эвакуируют в безопасные районы.