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На западе Индии от малоизученного вируса Чандипура погибли не менее 16 человек

На западе Индии от малоизученного вируса Чандипура погибли не менее 16 человек По меньшей мере 16 человек погибли за последнее время в западном индийском штате Гуджарат от вируса Чандипура, случаи заболевания которым пока официально зафиксированы только в Индии.
Другие страны
21 июля 2024 г. 05:49
На западе Индии от малоизученного вируса Чандипура погибли не менее 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли за последнее время в западном индийском штате Гуджарат от вируса Чандипура, случаи заболевания которым пока официально зафиксированы только в Индии.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, об этом сообщил журналистам министр здравоохранения штата Рашикеш Патель.

По его словам, всего отмечено 50 случаев заболевания.

"Сообщения о трех случаях вируса Чандипура поступили из других штатов, 50 случаев вируса Чандипура были зарегистрированы во всем штате [Гуджарат] и в 16 случаях люди погибли", - отметил он.

Ранее на этой неделе власти штата сообщали об 1 официально подтвержденном смертельном случае и 29 заболевших.

Вирус Чандипура передается через укусы комаров, клещей, москитов. Впервые был выявлен в 1965 году во время вспышки энцефалита в деревне Чандипура в индийском штате Махараштра.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda Çandipur virusundan ən azı 16 nəfər ölüb

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