На западе Индии от малоизученного вируса Чандипура погибли не менее 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли за последнее время в западном индийском штате Гуджарат от вируса Чандипура, случаи заболевания которым пока официально зафиксированы только в Индии.

По меньшей мере 16 человек погибли за последнее время в западном индийском штате Гуджарат от вируса Чандипура, случаи заболевания которым пока официально зафиксированы только в Индии.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, об этом сообщил журналистам министр здравоохранения штата Рашикеш Патель.

По его словам, всего отмечено 50 случаев заболевания.

"Сообщения о трех случаях вируса Чандипура поступили из других штатов, 50 случаев вируса Чандипура были зарегистрированы во всем штате [Гуджарат] и в 16 случаях люди погибли", - отметил он.

Ранее на этой неделе власти штата сообщали об 1 официально подтвержденном смертельном случае и 29 заболевших.

Вирус Чандипура передается через укусы комаров, клещей, москитов. Впервые был выявлен в 1965 году во время вспышки энцефалита в деревне Чандипура в индийском штате Махараштра.