На западе Индии не менее 14 детей пострадали от удара током

Четырнадцать детей пострадали в результате удара током в ходе религиозной процессии в городе Кота в индийском штате Раджастхан.

Четырнадцать детей пострадали в результате удара током в ходе религиозной процессии в городе Кота в индийском штате Раджастхан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения штата Хиралал Нагар.

В шествии принимала участие группа детей в возрасте младше 14 лет. Один из них нес длинную палку, которой задел провод высокого напряжения. "Это очень печальный инцидент. Двое детей серьезно ранены, у одного стопроцентные ожоги. Сформирована специальная команда для оказания им всей возможной помощи", - сказал Нагар, слова которого приводит агентство PTI.

Пострадавшие дети доставлены в больницы. Полиция начала расследование инцидента.