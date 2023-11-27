На западе Индии из-за ударов молний за сутки погибли не менее 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли из-за ударов молний в западном индийском штате Гуджарат за последние сутки.

По меньшей мере 20 человек погибли из-за ударов молний в западном индийском штате Гуджарат за последние сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в распространенном бюллетене Центр по чрезвычайным ситуациям штата.

Причиной стали необычно мощные для этого времени года грозы.

"На данный момент в разных частях Гуджарата зарегистрировано в общей сложности 20 смертей. Все эти случаи гибели людей связаны с ударами молнии во время несезонных дождей, обрушившихся на штат в воскресенье", - сообщило ведомство.

Мощные ливни также повредили посевы в разных регионах Гуджарата. Метеорологический департамент Индии сообщил, что за 16 часов в штате в разных районах выпало от 50 до 117 мм осадков. По данным метеорологов, в понедельник дожди, как ожидается, утихнут.