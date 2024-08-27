О нас

На западе Индии из-за сильных дождей погибли не менее 17 человек

На западе Индии из-за сильных дождей погибли не менее 17 человек В результате обрушения домов, падения деревьев и других инцидентов, вызванных сильными ливнями в индийском западном штате Гуджарат и соседнем с ним Раджастхане, за последние два дня погибли не менее 17 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести
Другие страны
27 августа 2024 г. 19:57
На западе Индии из-за сильных дождей погибли не менее 17 человек

В результате обрушения домов, падения деревьев и других инцидентов, вызванных сильными ливнями в индийском западном штате Гуджарат и соседнем с ним Раджастхане, за последние два дня погибли не менее 17 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hindustan Times.

"В обоих регионах с начала недели выпало 100% среднегодового количества осадков, уровень которых за последние сутки составил 340 мм. В пострадавших от непогоды районах штатов закрыты школы и колледжи, нарушено транспортное сообщение и отменено движение 56 поездов. В Гуджарате из-за повышения уровня рек в безопасные места эвакуированы 6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Метеорологическое управление Индии объявило наивысший уровень тревоги в зоне дождей и предупредило о возможности наводнений из-за разлива рек и прорывов плотин на 19 водохранилищах.

Согласно информации, правительство Индии перебросило в Гуджарат шесть батальонов военнослужащих для оказания помощи населению. По прогнозам синоптиков, сильные ливни продлятся в регионе до четверга.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке At least 17 dead, 11 missing after heavy rainfall in India

Экслюзивные новости

Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi