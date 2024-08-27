На западе Индии из-за сильных дождей погибли не менее 17 человек

В результате обрушения домов, падения деревьев и других инцидентов, вызванных сильными ливнями в индийском западном штате Гуджарат и соседнем с ним Раджастхане, за последние два дня погибли не менее 17 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести

В результате обрушения домов, падения деревьев и других инцидентов, вызванных сильными ливнями в индийском западном штате Гуджарат и соседнем с ним Раджастхане, за последние два дня погибли не менее 17 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hindustan Times.

"В обоих регионах с начала недели выпало 100% среднегодового количества осадков, уровень которых за последние сутки составил 340 мм. В пострадавших от непогоды районах штатов закрыты школы и колледжи, нарушено транспортное сообщение и отменено движение 56 поездов. В Гуджарате из-за повышения уровня рек в безопасные места эвакуированы 6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Метеорологическое управление Индии объявило наивысший уровень тревоги в зоне дождей и предупредило о возможности наводнений из-за разлива рек и прорывов плотин на 19 водохранилищах.

Согласно информации, правительство Индии перебросило в Гуджарат шесть батальонов военнослужащих для оказания помощи населению. По прогнозам синоптиков, сильные ливни продлятся в регионе до четверга.