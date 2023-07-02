На западе Индии 11 человек погибли из-за сильных ливней

По меньшей мере 11 человек погибли за минувшие двое суток в западном индийском штате Гуджарат из-за затоплений, вызванных мощными муссонными ливнями.

По меньшей мере 11 человек погибли за минувшие двое суток в западном индийском штате Гуджарат из-за затоплений, вызванных мощными муссонными ливнями.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Press Trust of India, дожди не прекращаются с пятницы.

По данным синоптиков, в среднем за сутки в штате выпало 32 мм осадков, при этом в некоторых районах их выпало от 100 до 234 мм. Метеорологический департамент Индии заявил, что ливни "весьма вероятно" продлятся в Гуджарате до утра понедельника.

Несколько деревень в штате оказались отрезаны из-за затопления подъездных дорог. Отмечены случаи обрушения деревьев, столбов, подтоплений жилых домов.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил в Twitter, что правительство Гуджарата делает все возможное, чтобы оказать помощь людям во время проливных дождей.