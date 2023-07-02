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На западе Индии 11 человек погибли из-за сильных ливней

На западе Индии 11 человек погибли из-за сильных ливней По меньшей мере 11 человек погибли за минувшие двое суток в западном индийском штате Гуджарат из-за затоплений, вызванных мощными муссонными ливнями.
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2 июля 2023 г. 20:36
На западе Индии 11 человек погибли из-за сильных ливней

По меньшей мере 11 человек погибли за минувшие двое суток в западном индийском штате Гуджарат из-за затоплений, вызванных мощными муссонными ливнями.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Press Trust of India, дожди не прекращаются с пятницы.

По данным синоптиков, в среднем за сутки в штате выпало 32 мм осадков, при этом в некоторых районах их выпало от 100 до 234 мм. Метеорологический департамент Индии заявил, что ливни "весьма вероятно" продлятся в Гуджарате до утра понедельника.

Несколько деревень в штате оказались отрезаны из-за затопления подъездных дорог. Отмечены случаи обрушения деревьев, столбов, подтоплений жилых домов.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил в Twitter, что правительство Гуджарата делает все возможное, чтобы оказать помощь людям во время проливных дождей.

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